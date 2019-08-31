台南首屆公共工程優質獎 出爐

2019-08-31

〔記者蔡文居／台南報導〕為提升公共工程品質，促進廠商良性競爭，市府首度開辦公共工程優質獎，今年第一屆在兩千多件工程中共推薦廿三件參賽，評比後共計十五件得獎；其中，工務局「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區聯外道路新建工程」、都市發展局「台南市海安路（府前路—民族路）暨中正路區域景觀改造工程」，以及文化局「台南市柳營劉啟祥故居修復工程案」等三件拿下特優獎。

市長黃偉哲說，開辦「公共工程優質獎」是為提升市府公共工程品質，改善民眾生活環境，並對得獎單位的努力及貢獻表達肯定與謝意。

15件得獎 3件獲特優

首屆公共工程優質獎參選作品有廿三件，得獎案件有七件入圍、五件優等和三件特優。

獲特優的工務局「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區聯外道路新建工程」，落實品質管理，有助降低環境衝擊、減少後續維管負擔。

都發局「台南市海安路（府前路—民族路）暨中正路區域景觀改造工程」，為將商家營業影響降到最小，分三階段施工並適時調整分段施工範圍及完成時間，創造優質綠化成效。

文化局「台南市柳營劉啟祥故居修復工程案」，全程將各項工序細節以圖說完整記錄，有助於文資史料的傳承，並以故事館方式營運，結合在地觀光文化資產。

另外，地政局以「永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收公共工程」榮獲優等獎、「中國城暨運河星鑽地區區段徵收公共工程」榮獲入圍及「新營區長勝營區市地重劃工程」榮獲入圍。

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