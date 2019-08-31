黃偉哲帶頭撙節開支 公務出國改搭經濟艙

2019-08-31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市在六都中自有財源偏低，明年房屋稅又減少約廿三億、警消人事費大增八億多元，加上前瞻計畫的地方配合款，導致市府明年度總預算差點編不出來，市府採取各項緊縮政策因應。市府昨召開市政會議，通過明年度總預算案。市長黃偉哲下令，未來公務出國一律以改搭經濟艙為原則，以撙節開支。

市長：率先做出節約表率

黃偉哲說，因財政問題及原本就該節儉，他要求以後市府公務出國考察、出差或開會，均改以搭經濟艙為原則，除非是因長途旅程身體不適，該原則包括他自己也適用，這樣才不會讓人覺得浪費公帑，希望台南率先做出撙節、節約的表率。

明年預算難編 採緊縮政策

市府主計處表示，台南市改制升格直轄市後，因「財政收支劃分法」至今仍未完成立法，而南市自有財源比率在六都中又偏低，一○九年度房屋稅減少約廿三億，且中央補助計畫含前瞻計畫的市府配合款高達六十億元。

另尚需支應包含提高清潔隊員獎金致須增撥勞工退休準備金差額二．六億元，及警消人事費因應中央人力政策致增八．二億元，造成明年度總預算籌編非常困難。

自有財源低 房屋稅又減徵

主計處指出，市府除了檢討活動辦理以及經費補助的效益性外，也依施政輕重緩急排定預算優先順序；另外出國也依市長指示，一律以改搭經濟艙為原則，希望由市長帶頭，達到宣示節約的效果。

台南市明年度歲入編列九百四十六億八千餘萬元，歲出編列一千零五億八千餘萬元，歲入歲出差短五十九億元。市府將以舉借同額借款支應。

教育科學文化支出最多

南市明年歲出以教育科學文化支出最多，編列三百六十億餘元、占卅五．八六％，其次為經濟發展支出兩百零四億餘元、占廿．三四％；另社福支出編列一百六十億餘元，較今年度大幅增加卅七億餘元。歲入則以稅課收入最多，編列四百七十四億餘元、占約五十％。市府明年度總預算案，將送至市議會於下次定期會審查。

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