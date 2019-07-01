台南防堵本土登革熱 4行政區全面噴藥

2019-07-01

〔記者萬于甄／台南報導〕永康日前確診台南今年首例本土登革熱，市府面對疫情不敢輕忽，昨針對永康、北區、東區及中西區等地進行化學噴藥防治及訪查，市長黃偉哲昨日強調，期盼一個月內不要再有第二例傳出。

戶內外化學防治 加強清除孳生源

為有效防堵永康本土登革熱疫情，黃偉哲昨率市府衛生局、登革熱防治中心等單位，前往永康、北區、東區及中西區等處進行戶內外環境化學防治、加強孳生源清除，同時針對永康甲頂里住家周圍環境巡查、設立採血站、訪視近期有發燒症狀的民眾健康，全力防堵疫情擴散。

黃偉哲表示，雨後易造成病媒蚊大量繁殖，市府團隊擴大訪查、衛教、噴藥，全面總動員，挨家挨戶噴藥，不放過任何死角。

黃偉哲盼月內 不要再發生第二例

他強調，台南要記取二○一五年登革熱的經驗及教訓，也要借鏡高雄此次發生的經驗，將病媒蚊阻絕在第一線，希望發生第一例本土登革熱病例後，一個月內不要再發生第二例，更不能發生群聚感染。呼籲第一線診所人員，若發現疑似症狀患者，務必進行登革熱快篩。

發現疑似症狀患者 要求進行快篩

登革熱防治中心表示，台南市登革熱首個病例疫情傳出後，須觀察至七月廿四日未有新增案例傳出才能解除警報，昨已完成戶外化學防治，而社區應追蹤人數約一百六十八人，昨有廿九位民眾配合預防性抽血檢驗，另針對該區一百三十五戶進行屋內化學防治，已完成一百廿七戶。

國家蚊媒中心 也佈設30個誘卵桶

另，國衛院國家蚊媒中心在永康區甲頂里、東區東門里及中西區城隍里等地，佈設誘卵桶共卅個，後續可進行病媒蚊陽性率及卵粒數監測，供未來執行防疫策略時作為參考依據。

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