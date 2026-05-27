曾文水庫蓄水率又剩1成 蓄水量僅莫拉克後同期平均32％

上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率又面臨「1成保衛戰」。（記者吳俊鋒攝）

因上游降雨偏少，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率持續下探，再度面臨1成保衛戰，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量已低於6千萬，僅約「莫拉克」風災後同期平均的32%左右，水情令人關注。

一期稻作的供灌預計本月底結束，曾文水庫目前每天下午4點至晚間10點持續放水，引流至烏山頭水庫蓄存，以因應各標的用水需求。

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水利署南區水資源分署初步規劃，曾文水庫放水至烏山頭水庫蓄存的階段性作業，從本月20日起，將至明天為止，後續視實際水情狀況，全力調控。

南水分署預計放水量約1千萬立方米，結束後，曾文水庫蓄水率約為10%；目前連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量，不到莫拉克風災之後同期平均近1.86億方米的3分之1。

截至今天晚上10點，曾文水庫的水位標高為193.88公尺，蓄水率10.38%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量5935萬立方米。

供應民生用水的南化水庫，水位標高為163.24公尺，有效蓄水量2108萬立方米，蓄水率25.77%；南水分署表示，目前台南地區水情正常，仍籲請民眾持續節約用水。

上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率持續下探。（記者吳俊鋒攝）

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