為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    台南老欉白蓮霧由斜槓農民照顧 少雨卻種出大果

    2026/05/27 16:40 記者吳俊鋒／台南報導
    今年降雨偏少，但老欉白蓮霧第1期收成，果實頗大，令人驚喜。（記者吳俊鋒攝）

    今年降雨偏少，但老欉白蓮霧第1期收成，果實頗大，令人驚喜。（記者吳俊鋒攝）

    台南新市區推動古早味的白蓮霧產業，當地斜槓農民王昆隆自家栽種的1株逾200年的列管老欉，現已開始採收，雖然四、五月份降雨偏少，但第一期花的果實頗大，糖測達12度。

    從事車床代工的王昆隆，由於是老欉白蓮霧的第3代，回到家必須兼顧農務，他用心投入，且罕見地採取網罩護果的方式，樹高逾7米，過程較為辛苦，但有效阻絕鳥啄與蟲害，成功提升品質，展現栽培管理上的專業。

    王昆隆表示，農曆春節迄今，降雨相對較少，但早花果的產期仍相當順利，且頗具分量，平均單顆達1.5兩重，雖然老客戶開始下訂，他會檢測甜度後，才開始採收、出貨，嚴格把關，維持品質。

    王昆隆指出，老欉採自然農法管理，不使用化學藥劑，要讓消費者吃得安心，由於已建立口碑，頂級品2斤裝、售價1千元，相當搶手，初步預估今年收成平穩，他也將參加6月下旬區公所舉辦的白蓮霧節產業文化活動，協助推廣地方特色。

    不受少雨的影響，台南新市老欉白蓮霧順利結果。（記者吳俊鋒攝）

    不受少雨的影響，台南新市老欉白蓮霧順利結果。（記者吳俊鋒攝）

    新市斜槓農民王昆隆自家的老欉白蓮霧，樹齡已逾200年。（記者吳俊鋒攝）

    新市斜槓農民王昆隆自家的老欉白蓮霧，樹齡已逾200年。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播