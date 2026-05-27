為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    台南公園傳高中生落水意外 兩名中籍遊客即時救人獲表揚

    2026/05/27 15:34 記者洪瑞琴／台南報導
    南市民政局副局長吳明熙（中）代表市府致贈感謝狀及伴手禮予熱心救溺的民眾。（南市民政局提供）

    南市民政局副局長吳明熙（中）代表市府致贈感謝狀及伴手禮予熱心救溺的民眾。（南市民政局提供）

    台南公園燕潭日前發生高中生落水意外，兩名正在台灣旅遊的中國籍旅客見義勇為、即時下水救援，成功挽回一條寶貴生命。台南市政府民政局副局長吳明熙今（27）日代表市府致意，前往高雄旅宿飯店向兩人頒發感謝狀，並致贈台南農特產品與特色伴手禮，表達誠摯謝意。

    民政局表示，兩名救人者分別為寧舒騰及郭樹丰，現分別於澳洲及新加坡攻讀研究所，以旅客身分造訪南台灣，事件發生於24日晚間11時23分，1名高中生因情緒低落，於台南公園燕潭周邊與友人視訊通話時發生爭執，隨後不慎落水，當時現場光線昏暗、情況危急。

    寧舒騰與郭樹丰目擊狀況，毫不猶豫立即下水救援，並善用現場救生圈協助穩定落水者，持續守護其安全，直至消防人員與救護人員趕抵現場接手處置，隨即將少年送往成大醫院救治。

    黃偉哲表示，台南是一座充滿人情味的城市，兩位年輕人在危急時刻挺身而出，正是「人溺己溺」精神的最佳體現，也為城市增添最溫暖的風景，感謝兩人義舉，誠摯歡迎未來再訪台南，感受府城熱情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播