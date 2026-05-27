警消加給全面調升追溯3月生效 南市強化第一線守護力道

台南市長黃偉哲慰問春節期間堅守崗位的警察及協勤民力。（台南市府提供）

台南市政府今（27）日宣布，因應行政院修正警察人員警勤加給及消防人員危險職務加給相關規定，市長黃偉哲已正式核定相關加成調升方案，並追溯自今年3月1日起生效，透過實質待遇提升，展現對第一線警消人員長期辛勞付出的肯定與支持。

市府指出，此次調整在警察人員部分，刑事加成由6成提高至8成，每月最高增加約1940元；勤務繁重加成支給上限則由7成提升至1倍，每月最高增加約2910元。消防人員部分全面調升3成，外勤繁重分隊由7成提升至1倍，外勤勤務較低分隊、大隊及中隊由6成提升至9成，每月最高增加2910元。

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黃偉哲表示，警察與消防人員長年肩負維護治安、救災救護及守護市民安全的重要任務，不論深夜巡邏執勤、重大災害搶救，或面對緊急事故應變，始終站在最前線，市府責無旁貸，必須成為同仁最堅強的後盾，不僅要改善工作環境與裝備，也要在待遇制度上讓同仁感受到被重視與被照顧。

市警察局長林國清表示，加給調整讓基層員警能直接感受到市府團隊的信任與支持，將有助提升士氣與穩定勤務能量。

消防局長楊宗林則指出，市府近年亦持續投入超過15億元經費，新增與汰換消防車輛226輛，更新各式救災與救護裝備，並強化義消補助與訓練資源，這些投入不僅提升專業能量，也讓第一線人員與其家屬更能感受「你的拚命，有人在乎」。

南市持續提升消防工作環境，並補實安全防護設備，圖為52公尺雲梯消防車。（台南市府提供）

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