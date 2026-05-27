縣市長民調出爐6都台南墊底 南市議員：巧婦難為無米之炊

台南市長黃偉哲施政滿意度民調在六都敬陪末座，朝野議員各有解讀。（記者洪瑞琴攝）

《遠見雜誌》公布最新縣市長施政滿意度調查，台南市長 黃偉哲在6都敬陪末座，台南市政府回應表示，民調結果將作為施政參考，市府團隊會虛心檢討、持續改進。無黨籍南市議員李宗霖表示，黃偉哲面對的是「巧婦難為無米之炊」的困境。

李宗霖指出，台南幅員遼闊，同時涵蓋農業、工商業與服務業，城市治理本來就比其他縣市更加複雜，但可運用的資源卻相對有限，統籌分配稅款遭藍白刪減後，地方財源更吃緊；反觀台北市擁有最多資源，城市治理型態相對單純，「蔣萬安也沒有拿到最高分」。

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民進黨台南市議員王宣貿也認為，台南長期在財政資源上相較其他六都較為吃虧，加上《財劃法》修法後地方負擔增加，市府壓力不小，黃偉哲近年持續推動重大建設與招商成果，包括吸引國際科技大廠進駐台南，累積投資金額突破3000億元，並積極拓展日本、韓國、新加坡等國際市場，許多攸關城市未來競爭力的政策，未必能立即反映在短期民調數字上，但對台南長遠發展相當重要。

國民黨台南市議員蔡育輝認為，黃偉哲的問題在於「公關行銷不夠積極」，其實包括南科七區塊徵收開發、沙崙建設、柳營科技工業區3期以及社福政策等，都有不少成果，但市府沒有積極對外宣傳，市長也較少在北部媒體曝光，還是要懂得花錢行銷，成績才會好。

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