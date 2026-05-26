雲林「美琪」找到了 台南飼主懸賞20萬元盼「阿妹」也快回家

雲林飼主懸賞50萬元，讓愛犬「陳美琪」成功回家之後，台南永康也有飼主懸賞20萬元，希望大家能幫愛犬「阿妹」平安回家。（擷取自Threads，臉書社群「永康大小事」，已獲吳小姐授權）

雲林有飼主24日懸賞50萬元尋找走失的愛犬「陳美琪」，今（26）日美琪成功回到主人身邊。同樣苦尋走失愛犬的台南市永康區飼主吳小姐，今天下午也祭出獎金20萬元，希望集合眾人之力，讓22日下午走失的愛犬「阿妹」，也能早日平安回家。

吳小姐說，「阿妹」是米克斯，已12歲，每天都會和家人一起外出在住家附近活動，過去從來沒有走失紀錄。22日下午4時40分左右，外籍看護推著行動不便的母親到永康區大灣路與國光六街附近散步，阿妹也一如往常跟在後面，期間可能看到一旁的田裡有東西吃，就跑到旁邊去，卻未再跟著返家，迄今不見蹤影，讓家人相當擔心，也擔憂阿妹是被人帶走。

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吳小姐指出，飼養阿妹已12年了，如同家人般，苦尋1日未果後，已於23日向警方報案，今天看到雲林縣懸賞50萬元協尋的「陳美琪」順利回家，自己也在Threads上發文懸賞20萬元，希望藉助大家的力量，讓阿妹可以平安回家。

吳小姐說，錢再賺就有，但生命可貴，更何況阿妹就和家人一樣，希望有阿妹消息的人，可以提供線索，幫忙讓阿妹回到家人身邊。

阿妹走失時有項圈、無牽繩，個性貪吃，不太親人。貼文一出，有不少民眾發起尋找阿妹行動，有人說「繼美琪之後，有新任務了！」也有人表示「已出發去找！」

台南永康有飼主懸賞20萬元，希望大家能幫愛犬「阿妹」平安回家。（擷取自Threads，臉書社群「永康大小事」，已獲吳小姐授權）

台南永康有飼主懸賞20萬元，希望大家能幫愛犬「阿妹」平安回家。（擷取自Threads，臉書社群「永康大小事」，已獲吳小姐授權）

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