休假吃夜市也衝第一線！南消張家傑勇救患者搶命獲獎

台南市消防局高級救護技術員張家傑（左）獲生命線「十大生命救援獎」，市長黃偉哲（右）今日在市政會議肯定嘉許其專業表現。（台南市府提供）

台南市消防局高級救護技術員張家傑，榮獲社團法人國際生命線台灣總會「《珍愛：生命線》10大生命救援獎」肯定。張家傑不只在勤務中守護生命，就連休假期間也展現專業與使命感，成功從鬼門關前搶回1條寶貴生命。

這起暖心救援發生在去年7月，當時張家傑休假到台南武聖夜市用餐，現場突然有民眾心肺功能停止倒地，他立刻上前投入急救。面對突發狀況，張家傑冷靜指揮現場，協助維持救護空間，並與後續到場的救護人員密切合作，順利完成電擊與12導程心電圖判讀，成功讓患者恢復自主呼吸與心跳，送醫經治療1個月後康復出院。

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台南市長黃偉哲肯定張家傑即使休假，仍第一時間挺身而出，也感謝所有消防與救護團隊長期站在第一線守護市民安全。黃偉哲表示，這起成功案例也展現台南近年持續強化院前救護量能的成果。台南市急救成功率已從縣市合併初期約23%，提升至目前超過35%，增加的12%，代表的是一條條被成功搶救回來的生命。

消防局指出，目前全市61輛救護車已全面配置心電圖機，高級救護技術員能在第一時間判讀病況，及早發現心肌梗塞等高風險症狀。歷年來已成功確診超過600件案件，大幅爭取黃金救援時間，也讓台南的緊急救護體系更加完整。

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