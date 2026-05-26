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    首頁 > 臺南市

    打造水岸新亮點 台南推動「運河咖啡音樂一條街」

    2026/05/26 17:11 記者王姝琇／台南報導
    議員李啟維推動「運河咖啡音樂一條街」，希望打造如塞納河畔咖啡館。（李啟維提供，AI合成圖）

    議員李啟維推動「運河咖啡音樂一條街」，希望打造如塞納河畔咖啡館。（李啟維提供，AI合成圖）

    適逢台南運河開通百週年，議員李啟維推動「運河咖啡音樂一條街」，希望打造如塞納河畔咖啡館，搭配水岸休憩運動，保留現有裝置藝術，感受城市水岸魅力。經發局回應，結合商業、藝文及公設估5月完成規劃、7月土地標租。

    李啟維指出，運河百年系列活動原本讓地方充滿期待，尤其透過AI景觀模擬示意圖，更能看見運河未來極具發展潛力與想像空間，但實際現況仍與市民期待有落差，政府相關規劃與推動速度要加把勁；「運河咖啡音樂一條街」構想，能結合水岸景觀、特色咖啡、街頭藝文、音樂展演與市集活動，讓運河真正活化，帶動觀光與地方經濟。

    經發局長張婷媛指出，今年4、5月已配合文化局、觀旅局活動辦理市集「試水溫」，觀察商圈與人流狀況，同時委託建築設計師評估「運河咖啡一條街」規劃方向，也正與咖啡相關業者接洽進駐意願，希望帶動運河周邊商機。

    另，民眾反映運河北側部分步道凹凸不平、沿線遮蔭不足，酷夏很難舒適旅遊，建議市府全面盤點改善，強化步道串聯、自行車動線與休憩空間，打造友善完整水岸環境。工務局表示，後續將持續向中央爭取經費，改善運河周邊步道及設施。

    市長黃偉哲表示，運河百年不只是舉辦活動，市府已向中央爭取約8900萬元經費及地方配合款，將投入運河周邊步道、自行車道優化及增設休憩座椅等工程。他認為，「運河咖啡一條街」及市集較適合黃昏至夜間時段發展，白天受限天氣炎熱，市府會持續改善環境氛圍，提升運河休閒品質。

    議員李啟維推動「運河咖啡音樂一條街」，希望打造如塞納河畔咖啡館。（李啟維提供，AI合成圖）

    議員李啟維推動「運河咖啡音樂一條街」，希望打造如塞納河畔咖啡館。（李啟維提供，AI合成圖）

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