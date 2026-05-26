請神指點迷津！年輕人愛問籤「感情婚姻」居首位

祀典興濟宮解籤志工第2期結訓，由亭宮頒發結業證書和服務證。（記者王姝琇攝）

大觀音亭暨祀典興濟宮解籤團號召有志者加入，第2期培訓21位解籤志工順利結業，將從6月1日起投入服務，統計顯示，問籤事由感情婚姻仍占第1、問籤女性占比高達72.69％、年齡層則以20至29歲31.38％最多。

大觀音亭暨祀典興濟宮解籤團2023年成立，3年來解籤逾1萬人次，第2期培訓吸引118人報名解籤志工，僅21人順利結業，有9人分別有碩、博士學位，退休前擔任主管或老闆等有8人，自教育界退休共11人，最高齡72歲，期許能為民指點迷津。

請繼續往下閱讀...

亭宮表示，第2期舉辦連續7週的研習培訓，於亭宮觀興學苑採讀書會發表方式進行，由第1期解籤老師洪麗里、解籤團團長戴明樂及副團長蔡宗龍指導，上課以師生相互詰問逐籤探討。

蔡宗龍也透過解籤日誌分析，2023年成團後，每年解籤人數逐漸增加，迄今已累計超過1萬人，因為年休不超過10天，解籤志工被亭宮譽為「超級志工」。

蔡宗龍分析前來問籤的信眾，其中年齡層20歲至39歲超過5成，可見年輕世代的迷惘；若統計解籤事由以婚姻感情第1，占33.74％，工作就業占22.54％，而求解籤又是女多於男，女性比率高達7成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法