為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    請神指點迷津！年輕人愛問籤「感情婚姻」居首位

    2026/05/26 13:19 記者王姝琇／台南報導
    祀典興濟宮解籤志工第2期結訓，由亭宮頒發結業證書和服務證。（記者王姝琇攝）

    祀典興濟宮解籤志工第2期結訓，由亭宮頒發結業證書和服務證。（記者王姝琇攝）

    大觀音亭暨祀典興濟宮解籤團號召有志者加入，第2期培訓21位解籤志工順利結業，將從6月1日起投入服務，統計顯示，問籤事由感情婚姻仍占第1、問籤女性占比高達72.69％、年齡層則以20至29歲31.38％最多。

    大觀音亭暨祀典興濟宮解籤團2023年成立，3年來解籤逾1萬人次，第2期培訓吸引118人報名解籤志工，僅21人順利結業，有9人分別有碩、博士學位，退休前擔任主管或老闆等有8人，自教育界退休共11人，最高齡72歲，期許能為民指點迷津。

    亭宮表示，第2期舉辦連續7週的研習培訓，於亭宮觀興學苑採讀書會發表方式進行，由第1期解籤老師洪麗里、解籤團團長戴明樂及副團長蔡宗龍指導，上課以師生相互詰問逐籤探討。

    蔡宗龍也透過解籤日誌分析，2023年成團後，每年解籤人數逐漸增加，迄今已累計超過1萬人，因為年休不超過10天，解籤志工被亭宮譽為「超級志工」。

    蔡宗龍分析前來問籤的信眾，其中年齡層20歲至39歲超過5成，可見年輕世代的迷惘；若統計解籤事由以婚姻感情第1，占33.74％，工作就業占22.54％，而求解籤又是女多於男，女性比率高達7成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播