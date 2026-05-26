安平「路平」迎運河百年 華平路170孔蓋下地超有感

安平區華平路優化路平，增設3處左轉專用道，170處人手孔蓋下地。 （南市工務局提供）

迎接台南運河開航百週年，安平道路環境再升級！安平區華平路（望月橋至永華路2段）路平改善工程，不只路面全面重鋪，還1次完成170處人手孔蓋下地，大幅改善過去行經時「碰碰跳」的不舒服感，讓不少用路人直呼「真的變很好騎、很好開！」

南市府工務局表示，華平路是連接安平舊城區與五期重劃區的重要交通動脈，周邊不只有住宅區，也鄰近安平運河景觀廊道，平日車流量相當大，加上今年適逢台南運河開航百週年，市府持續推動運河南岸景觀優化。

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此次工程改善路段長約921公尺、寬18公尺，總經費約950萬元，除了重新刨鋪路面，也同步強化道路基底結構，改善原本局部下陷不平的問題，其中最讓民眾有感的，就是將170處人手孔蓋配合下地，過去不少駕駛與機車族經過時，常因孔蓋高低差產生震動，如今路面平整度大幅提升，行車品質明顯改善。

工務局也在永華路口、怡平路口及慶平路口等3處新增左轉專用道，希望有效紓解上下班尖峰時段車流，降低車輛回堵情況，讓整體交通更加順暢。

工務局指出，安平運河近年景觀愈來愈漂亮，沿岸散步、騎單車的人潮也持續增加，華平路改善完成後，搭配運河南岸景觀，可望打造更舒適的慢活生活環境。

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