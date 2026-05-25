打擊中國權宜輪破壞台澎海纜 南檢徐書翰獲模範公務員

法務部長鄭銘謙（左）頒獎表揚獲得法務部模範公務人員的台南地檢署檢察官徐書翰（右）。（台南地檢署提供）

台南地檢署檢察官徐書翰經過層層嚴選、脫穎而出，獲選被譽為法務部公務人員最高殊榮的「法務部模範公務人員」，今（25）日下午在法務部接受法務部長鄭銘謙公開表揚及授獎。

徐書翰檢察官是我國司法官第53期結業，檢察官資歷超過10年，歷任南檢打擊民生犯罪、公訴、檢肅黑金及國家安全等專組，辦案以認真、精確聞名，面對許多國內外重大矚目案件，例如海底電纜遭中國權宜輪破壞案、前南市議長涉貪污案、非法吸金數億元案、台南高鐵泰達幣搶案、16億元賭博水房案等，均展現檢察官偵查主體沉穩指揮團隊、縝密蒐證認事、精確適用法律、迅速妥適偵結等特質，且案件均獲得法院支持、迅速審結或重判。

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尤其海底電纜破壞案更多次獲得國內外媒體關注、專訪與肯定，曾多次在國內外機關舉辦的會議上分享查辦心得及提倡修法，除使相關單位獲益良多，進行各種防範及精進作為外，終亦促使我國「海纜七法」的修訂，展現檢察官偵辦案件之外，能洞悉重要問題提出建言，兼具法律守護者與增進公益的角色。

台南地檢署檢察長鍾和憲表示，該署對於徐書翰獲獎深感與有榮焉，此獎不僅是對徐個人專業表現的肯定，亦彰顯南檢檢察官在沉重案件負擔與壓力下，堅守崗位、精進不懈，對於守護國家安全、肅貪防弊、穩定金融交易安全、打擊詐欺等面向持續的努力與成果。

法務部長鄭銘謙（右五）頒獎表揚法務部模範公務人員得主。（台南地檢署提供）

法務部長鄭銘謙（前左四）頒獎表揚法務部模範公務人員得主。（台南地檢署提供）

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