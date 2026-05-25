台南市國小校長遴選出爐 24校異動

南市國小校長遴選出爐 24校異動。（南市教育局提供）

南市115學年度國民小學校長遴選結果出爐，教育局公布調任名單共24所國小校長異動，包括學校裁併或停辦及任期屆滿校長申請調任等；盼藉由校長人事交流，結合各校特色與在地需求，為台南教育注入新能量。

本次校長遴選依校長辦學績效、校務發展需求及學校特色等面向綜合考量，期盼透過校長專業交流與經驗傳承，持續帶動校務創新與教育品質提升。其中，在學校裁併或停辦申請調任部分，南化區瑞峰國小校長王怡仁，調任南化區北寮國小。

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任期屆滿8、12年申請調任有14校，包括永康區龍潭國小校長吳婉媚調任新化區大新國小；安平區新南國小校長魏萬能調任中西區永福國小；關廟區保東國小校長張茵倩調任仁德區長興國小；善化區小新國小校長謝慶皇調任西港區西港國小。

另外，下營區中營國小校長沈佳蓉調任下營區東興國小；新化區口埤實小校長王朝賜調任關廟區五甲國小；安南區南興國小校長黃寳東調任安南區和順國小；下營區東興國小校長陳志強則調任下營區中營國小，形成「對調」情況。

其餘異動還包括後壁區安溪國小校長蔡志奇調任後壁區新東國小；北門區蚵寮國小校長王建堯調任安南區鎮海國小；白河區竹門國小校長簡辰全調任善化區陽明國小；官田區渡拔國小校長許坤鎮調任六甲區林鳳國小。中西區永福國小校長楊淑晏調任安平區新南國小，與魏萬能形成互調；南化區北寮國小校長張鴻祺則調任東區德高國小。

至於任期屆滿4年、6年、7年及11年申請調任部分，共有9名校長異動，包括新營區新民國小校長黃耿鐘調任新營區新泰國小；東山區青山國小校長郭耿舜調任官田區渡拔國小；安南區和順國小校長陳良圖調任將軍區苓和國小。

另後壁區新東國小校長林秋美調任新營區新民國小；關廟區五甲國小校長林俊明調任善化區小新國小；鹽水區竹埔國小校長廖秋宛調任後壁區安溪國小；左鎮區左鎮國小校長楊靜芳調任佳里區延平國小；大內區二溪國小校長甘耀樺調任永康區龍潭國小；鹽水區文昌國小校長施幸妙則調任北門區蚵寮國小。

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