騎士烈日下倒地 獲優良駕駛公車司機見義勇為幫遮陽、通報救護

興南客運運將謝仁德發現有騎士受傷倒地，趕緊報案之外，也幫忙撐傘遮陽。（民眾提供）

台南歸仁區1名機車騎士疑因事故摔倒，烈日下趴在中央分隔島上，去年獲優良駕駛的客運司機謝仁德正好開公車經過，立刻請乘客稍等一下，停妥後，隨即衝下車協助救援，還幫忙撐傘，遮擋豔陽，直到消防隊抵達，見義勇為的行為，贏得民眾讚賞。

事發在本月上旬，謝仁德當時駕駛公車行經歸仁區，看見內側車道有騎士傾倒，騎士摔趴在中央分隔島上，他發現後，立刻減速往路邊停靠，告知乘客「等一下」，就趕緊開門下車救援，還拿傘幫忙遮陽，原地守護到救護車抵達，傷患順利就醫為止。

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車上唯一乘客不僅沒有因為耽擱時間生氣，事後更打電話到客運公司，強調司機的熱心行為，一定要給予表揚。謝仁德回想，當時已近午，豔陽高照，確認騎士好像是腿部受傷倒地，迅速報案，且先以三角錐警示，避免有人追撞，再回去拿傘，不要讓傷者被直曬中暑，「若不趕快伸出援手，狀況可能更危急」。

興南客運表示，謝仁德等待救護車抵達後，繼續完成執勤，將給予實質的獎勵，肯定其見義勇為；歸仁警分局指出，該騎士疑因身體不適，自摔倒地，公車駕駛發現，立刻協助，並通報119救護。

警方也提到，駕駛協助擺放警示設施，避免二次事故，並在烈日下為傷者撐傘遮陽，熱心助人，目擊者都很感動；呼籲民眾行經車禍現場應注意安全，避免圍觀，如發現傷患，請立即撥打119或110，共同守護用路安全。

興南客運司機謝仁德發現騎士受傷倒地，見義勇為趕緊報案之外，也下車幫忙撐傘。（民眾提供）

公車運將謝仁德發現有騎士受傷倒地，見義勇為，他曾獲優良駕駛表揚。（民眾提供）

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