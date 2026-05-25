海地大使首度拜會台南市府 深化交流合作意向

市長黃偉哲偕市政團隊會見海地共和團大使館訪賓。（台南市政府提供）

海地共和國駐台大使潘恩今日率領使館人員拜會台南市長黃偉哲，潘恩雖曾多次造訪台南，惟此次為雙方首次正式會面，雙方就台南與海地之交流合作議題進行討論。

黃偉哲表示，台灣與海地擁有70年的深厚邦誼，雙方長期在各領域相互合作、彼此扶持，而海地多年來積極支持台灣參與國際組織，更展現兩國堅實情誼。

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黃偉哲指出，台南作為台灣的第一座城市，以開放、多元的態度推動國際交流，非常期待未來能與海地在農業、教育、文化等面向拓展更多實質且長遠的合作，促進兩國人民更緊密的互動，誠摯邀請潘恩大使多來台南走訪，親身感受台南獨特的城市魅力。

潘恩表示，今年適逢海地與台灣建交70周年，使館正規劃相關紀念活動介紹海地的文化、手工藝及歷史等多元特色，增進台灣民眾對海地的認識與了解。

潘恩進一步表達與台南深化合作的期待，他表示，台南是台灣重要的文化歷史都市，期盼未來能將兩國長久的外交情誼延伸至地方政府的交流與互動，建立更緊密的合作關係，成為促進兩國人民交流的重要橋樑。

海地位於加勒比海地區，於1956年與我國締盟，去年海地外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）曾率團訪台並特地到訪台南，國立成功大學等校亦有來自海地的學生就讀，潘恩大使於去年抵任，已是第二度派駐台灣。

黃偉哲市長贈送潘恩大使蘭花大盤。（台南市政府提供）

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