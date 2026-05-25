台南夜奇鴨、菜奇鴨宣傳片首曝光 帶動夜市魅力

台南市市場處推出多樣夜奇鴨、菜奇鴨周邊商品。（記者王姝琇攝）

台南人氣吉祥物「夜奇鴨」與「菜奇鴨」再度萌翻出動，將於6至11月期間推出6場行銷活動，市府今天首度公開「鴨鴨網紅宣傳影片」，市長黃偉哲帶領2隻超人氣吉祥物與台下熱烈互動，正式為系列活動揭開序幕。

首度曝光宣傳片特別運用虛實整合技術，將夜奇鴨與菜奇鴨的呆萌模樣完美融入台南實景，營造極具臨場感的視覺效果，吉祥物倆穿梭於台南各大夜市與經典城市地景，以活潑且具府城特色的影像風格，帶領觀眾展開夜市冒險，展現台南夜生活「好吃、好玩、好逛」的多元樣貌，影片結尾特別定格於安平運河的迷人夜景，呼應台南運河通航百週年的輝煌歷史。

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黃偉哲表示，市府積極推廣在地特色行銷，繼觀旅局「魚頭君」，市場處成功開發全新「菜奇鴨」與「夜奇鴨」，超萌外型相當吸睛，目前相關周邊商品已於愛國婦人館販售，菜奇鴨六月也將進駐西市場店面，歡迎市民朋友與家長前往選購。

黃偉哲說，夜奇鴨與菜奇鴨未來不定期巡迴出沒於台南各大夜市，隨著暑假旅遊旺季即將到來，正是逛夜市、走訪傳統市場的好時機，期盼透過吉祥物的超人氣與可愛商機，成功拉近大小朋友與傳統市場、夜市的距離。

為回應粉絲熱烈期待，今年特別加碼推出多款夜奇鴨限定周邊，包含「夜奇鴨軟膠吊飾」、「夜奇鴨絨毛錢包」，及「磁吸夜奇鴨燈箱」等小物，盼透過貼近日常的設計延續角色魅力，打造出更具生活感的城市IP，讓大眾重新認識台南夜市風情。

市場處代理處長林士群補充，將於6至11月推出6場行銷活動，將透過互動遊戲、特色扭蛋及打卡抽獎等趣味互動，宣傳台南夜市魅力，未來希望藉由系列活動，提升夜市消費動能，更能將夜奇鴨從單一場域的吉祥物，升級為具影響力城市IP。

市府首度公開「鴨鴨網紅宣傳影片」，行銷台南夜市的魅力。（記者王姝琇攝）

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