為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    向毒駕宣戰！台南警高強度路檢查獲21件毒品陽性

    2026/05/25 17:47 記者王俊忠／台南報導
    台南市三分局警方加強路檢、防杜毒駕、酒駕不法害人情事。（民眾提供）

    台南市三分局警方加強路檢、防杜毒駕、酒駕不法害人情事。（民眾提供）

    近期國內發生多起毒駕肇事案，造成無辜民眾傷亡，南市警局三分局針對易發生毒駕的重點時、路段，全面發動高強度路檢及攔查勤務，統計今年迄今，三分局已查獲疑似毒駕案45件，其中21件檢驗確認毒品陽性反應，均移送檢方偵辦。

    日前南市警三分局安中派出所員警夜間巡邏時，於海佃路3段見1輛汽車行車軌跡偏移車道，且變換車道未打方向燈，即趨前攔查，該車駕駛加速逃逸拒絕受檢，員警立即通報攔截圍捕，最後在安南區海中街攔截到該車。

    員警從該車駕駛身上與車上搜出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及依托咪酯喪屍煙彈等，幸在未釀成車禍事故前，成功攔停車輛、依法偵辦。

    南市警三分局組成專案小組向上溯源，積極追查毒品來源與嫌犯經常聚集處所，專案員警埋伏蒐證、待時機成熟，於安南區海中街附近民宅，查獲1名有9年徒刑的通緝犯及2名嫌疑人，另起出許多海洛因、安非他命及依托咪酯喪屍煙彈、煙油等一、二級毒品，瓦解毒害根源。

    台南市三分局警方查緝毒駕，起獲海洛因（右下）、安非他命（左下）、依托咪酯喪屍煙彈（左上）等毒品。（記者王俊忠翻攝）

    台南市三分局警方查緝毒駕，起獲海洛因（右下）、安非他命（左下）、依托咪酯喪屍煙彈（左上）等毒品。（記者王俊忠翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播