台南社區公園變滯洪堡壘 改善安中路易淹水問題

台南市安南區大愛公園建地下滯洪池。（台南市政府提供）

安南區安中路一段周邊，長期被視為易淹水的熱點，南市府導入逕流分擔新思維，成功爭取中央9千萬元經費，將於大愛公園及頂好公園自建地下滯洪池，以強化都市防洪韌性，目前已啟動設計作業將儘速發包動工。

南市水利局表示，經濟部公告「安南安中路集水分區」為逕流分擔實施範圍，計畫於大愛公園及頂好公園利用其腹地設置地下滯洪，吸納強降雨期間地表逕流改善淹水，工程獲中央「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」補助，總經費達9千萬元。目前工程正進入設計階段，完工後預計可提供至少5500立方公尺的滯洪量，相當於2.2座標準游泳池的蓄水量。

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台南市長黃偉哲強調，「治水是與老天爺搶時間的工程，安南區居民對淹水的恐懼，市府感同身受。」過去幾年市府為改善安南區淹水問題，透過渠道拓寬濬深、新建雨水下水道及抽水站等「因地制宜」的綜合治理，已逐步改善當地排水不良情形。

他指出，如今隨著周邊抽水站及下水道工程陸續到位，大愛及頂好公園的逕流分擔措施將是「關鍵的最後一塊拼圖」，期許水利局團隊務必加速推動，讓公園在晴天是市民休憩綠地，雨天則轉身成守護家園的滯洪堡壘，讓民眾擺脫淹水夢魘。

經濟部已公告「安南安中路集水分區」為逕流分擔實施範圍。（台南市政府提供）

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