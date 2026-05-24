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    僅差38票！民進黨台南市黨部主委改選 林志展險勝郭國文

    2026/05/24 20:38 記者王姝琇／台南報導
    南市副議長林志展角逐參選民進黨南市黨部主委勝出。（南市副議長林志展服務處提供）

    南市副議長林志展角逐參選民進黨南市黨部主委勝出。（南市副議長林志展服務處提供）

    民進黨黨公職改選結果出爐，台南市黨部主委一職由副議長林志展以38票險勝現任主委、立委郭國文。地方黨職改選完成即刻進入2026地方大選備戰，台南作為總統賴清德本命區，這戰廝殺過後如何整合備受關注。

    民進黨南市黨員約2萬8千餘人，投票率近66％，共設有11個投開票所，林志展獲9283票、郭國文獲9245票，僅差38票。

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    林與郭都是賴系出身，在賴本命區對決成關注焦點，選情廝殺到最終評估仍是五五波，郭在投票倒數2天與立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員合體疾呼「團結相挺、支持連任」，今天更陪同前總統陳水扁前往投票所完成投票，展現團結氣勢，但仍不敵林志展。地方人士分析，郭雖獲賴相挺，但因其在地方人和評價不一，加上市長初選造成派系恩怨，恐是此戰敗選主因。

    郭國文表示，今天的結果是我個人不夠努力，未來我會以從政黨員的身分，持續為黨付出。如同我選前的主張，2026、2028是關鍵選戰，輔選的角色我也不會缺席，將以立委的身分持續為黨籍參選人、為賴清德總統輔選！

    郭國文致電給副議長林志展，恭喜他勝選。（郭國文提供）

    郭國文致電給副議長林志展，恭喜他勝選。（郭國文提供）

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