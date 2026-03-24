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    台南熱狗盃又來了！4/25虎頭埤 毛小孩穿熱狗造型衝刺

    2026/03/24 16:42 記者王姝琇／台南報導
    市長黃偉哲與去年熱狗盃冠軍狗「哈庫」互動。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲與去年熱狗盃冠軍狗「哈庫」互動。（記者王姝琇攝）

    「2026虎頭埤水與綠－第二屆熱狗盃」毛小孩趣味競賽，將於4月25日在虎頭埤風景區登場，今年活動規模與獎勵全面升級，除了新增中型犬組，第一名獎金也提高至1萬元，預計自明（25）日上午10時起開放報名。

    市長黃偉哲今日偕同去年冠軍狗「哈庫」、中型犬代表「初二」出席活動宣傳，邀毛孩家庭齊聚台南，參與這場療癒盛會。黃偉哲表示，第二屆熱狗盃不但規模與獎勵全面升級，總獎金達3萬4千元，並結合在地企業提供多項寵物用品與營養禮，延續熱狗造型衝刺賽，分小型犬及中型犬組競賽，並結合寵物市集、認養服務及浪浪分享，鼓勵民眾支持動物友善理念。

    黃偉哲強調，台南持續打造寵物友善城市，目前有8座寵物公園，今年10月後會完成5座，總計將有13座。而虎頭埤為寵物友善園區，市府結合周邊場域打造毛孩共遊空間，邀請民眾攜帶寵物徜徉湖光水色，共享歡樂時光。

    狗狗穿上熱狗造型服裝進行衝刺賽是熱狗盃最大亮點。為確保競賽公平，特別參考「農業部及FCI國際標準」制定的犬隻認定標準，小型犬需同時符合體重未達9公斤且肩高低於35公分，中型犬組需同時符合體重9至23公斤且肩高35至43公分。

    觀旅局長林國華指出，活動自25日開放線上報名，小型犬及中型犬各限100組。小型犬組及中型犬組分別頒發獎第1名1萬元、第2名5千元、第3名2千元。另再分別取第4至7名各1名「再接再厲獎」，可獲得虎頭埤風景區旅遊套票。活動當日媒合成功領養者，可獲得2026年無限次免費入園的虎頭埤風景區年卡1張；當日攜狗可享門票半價。

    第二屆熱狗盃將於4月25日在虎頭埤風景區登場。（記者王姝琇攝）

    第二屆熱狗盃將於4月25日在虎頭埤風景區登場。（記者王姝琇攝）

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