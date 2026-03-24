清明掃墓不塞車 台南啟動接駁專車+防災應變

南山公墓懷恩公車4月3日至4月6日，車頭將有LED標示，提供民眾辨認搭乘。（圖由南市民政局提供）

因應清明連假掃墓人潮，南市政府提前部署，自3月28日起啟動掃墓便民服務與安全應變機制，整合各局處資源，力求讓民眾掃墓祭祖更順暢、安全。

南市民政局表示，針對易壅塞路段加強管制與分流，並規劃多條掃墓接駁專車，鼓勵民眾多加利用，減少車潮壓力。包括3月28日大內區提供大內兵營停車場至生命紀念園區接駁，官田區則有南114縣道至納骨堂接駁服務。

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清明連假期間，4月3日至5日接駁陸續上路，南化區提供忠魂塔至懷恩堂接駁；歸仁區於4月3日至5日，從沙崙南路50號停車場接駁至納骨堂；六甲區4月5日設置南元休閒農場臨時停車場往懷恩堂廣場接駁；新營區同日則由新營轉運站與體育場往孝思堂接駁。

此外，4月3日至6日也將開行南山公墓掃墓懷恩公車，並配合市區公車路線加密與調整，包括11、15、18及902路等，民眾可留意車頭LED標示搭乘。

民政局表示，今年以「便民服務、紙錢減量、預防事故」為3大重點，除設置服務站與臨時停車空間，也推動紙錢集中燒與「以功代金」，降低空污與火災風險。

市長黃偉哲指出，近期外縣市頻傳山林火警，台南過去清明期間也曾發生掃墓不慎引發火災案例，呼籲民眾慎終追遠同時提高防火意識。他並要求各單位善用無人機巡檢，針對偏遠且易發生火災區域加強機動部署，力求第一時間發現異狀、即刻應變，確保清明期間整體安全。

南市設置服務站，推動紙錢集中燒與「以功代金」。（圖由南市民政局提供）

南市推廣「以功代金」，清明祭祖兼具環保。（圖由南市民政局提供）

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