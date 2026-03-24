兒童節圓夢 台南高鐵助偏校孩子北部遊

吉貝耍國小北部戶外學習，高鐵幫忙圓夢。（高鐵台南站提供）

兒童節前夕，位處偏遠的台南市東山區吉貝耍國小，規劃參觀木柵動物園一日遊的北部戶外學習，高鐵贊助車資，為孩子們圓夢，等於是兒童節禮物，今天開心出發。

啟程前，台南站副站長黃若梅特地送上祝福，並熱情分享高鐵車特色以及附近景點，鼓勵孩子輕鬆學習，希望他們帶著快樂的心情，感受美好的人文風情。

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吉貝耍國小校長林志宏說，因學生父母平日忙於工作，加上經濟條件有限，孩子們鮮少能夠出遠門旅遊，更遑論搭高鐵，真的很感謝這份兒童節禮物。

吉貝耍國小地處偏遠，全校僅42名學童，其名「吉貝耍」（西拉雅語：Kabua Sua）意為「木棉的部落」，創校迄今已逾百年，也是全台第一所平埔族原住民的國小。

高鐵台南站長高誌隆提到，公司持續參與社會公益，此次旅行帶領孩子跨越城鄉距離拓展視野，更提前為孩子們送上不一樣的兒童節禮物，別具意義，未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，為更多需要的人，帶來正向力量，成就更美好的共融社會。

吉貝耍國小北部戶外學習，參訪木柵動物園，高鐵幫忙圓夢，出發前開心合影。（高鐵台南站提供）

吉貝耍國小北部戶外學習，參訪木柵動物園，高鐵幫忙圓夢。（高鐵台南站提供）

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