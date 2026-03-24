兒童舞首獲特優 台南紅瓦厝舞蹈比賽大滿貫

高年級現代舞表演的駭客來襲。（紅瓦厝國小提供）

以舞蹈聞名全國的台南歸仁區紅瓦厝國小，參加今年度的全國舞蹈比賽，以傑出的表現，在國小B團體乙組兒童舞蹈、古典舞、現代舞等3項，都榮獲「特優」，讓該校首度創下大滿貫的輝煌成績，師生雀躍。

校長陳沅表示，紅瓦厝國小沒有舞蹈班，是透過社團來培養對跳舞有興趣的孩子，今年代表台南市遠征基隆的全國舞蹈比賽，參加3項，都拿到特優，揮出全壘打。

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陳沅說，小二參賽的兒童舞，今年突破優等的魔咒，首次拿到特優，演出中，孩子們拿著扳手、齒輪，分工合作敲擊，透過力與美的動態肢體藝術，結合STEAM的實作理念，打造出一座會移動的奇幻城堡，師生的努力令人感動。

陳沅強調，比賽獲得佳績，親、師無私奉獻，提供最大的後援，每次演出的化妝、舞衣、道具等，由主任施威宇、組長林秀香領軍的教師與志工團，全力以赴。

高年級的現代舞，闡述AI世代人類共同面臨「駭客來襲」的挑戰；中年級的古典舞，帶領觀眾進入「展卷尋道」舞碼，傳達孔孟時代孩童享受讀書的趣味。

五年級生蕭晴漾指出，有時練舞也會感到很辛苦，但是當比賽得獲勝，就對成果感到很滿意。

五年級的郭依岑也提到，自己從一年級就開始學舞，即使遇到挫折，迄今都沒想過放棄，因為每次比賽完，都覺得很有成就感。

古典舞演出展卷尋道畫面。 （紅瓦厝國小提供）

紅瓦厝國小舞蹈社在全國比賽中開心合影。（紅瓦厝國小提供）

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