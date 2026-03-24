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    首頁 > 臺南市

    花還在開！南市府變身春日花園

    2026/03/24 08:47 記者洪瑞琴／台南報導
    洽公變賞花，台南市府變身蘭花伸展台。（記者洪瑞琴攝）

    洽公變賞花，台南市府變身蘭花伸展台。（記者洪瑞琴攝）

    2026台灣國際蘭展雖已落幕，但蘭花的美沒有跟著結束。市府把卸展後仍盛開的蘭花重新利用，巧妙布置在永華市政中心，現在到市府辦事，不只是洽公，也多了一個可以放慢腳步、拍照賞花的小角落。

    從永華市政中心外頭望去，就像一面「花櫥窗」，走進室內近距離欣賞，依舊色彩鮮明、姿態優雅，完全看不出是卸展後的花材。

    台南素有「蘭花王國」之稱，全球每6株蘭花就有1株來自台南，這次蘭展也再次展現台南蘭花產業的實力。蘭花本身花期長達約3個月，即使展覽結束，仍能維持良好花況，成為再利用的最佳素材。

    市府秘書處長黃國照表示，此次共認養1450株蘭花，全數投入永華、民治、曾文願景區3大市政空間布置，以「迎風綻放・蘭韻流光」為主題，打造兼具美感與親和力的公共場域。設計以「迎賓、流動、自然生長」為核心，選用文心蘭與蝴蝶蘭等品種，營造優雅又有生命力的入口意象。

    整體花藝透過紫、白、粉等不同色系蘭花，高低錯落排列，搭配弧形動線設計，呈現出如微風掠過花海的流動感。周邊再以木質圍籬與綠葉鋪底，讓整體景觀更貼近自然，也多了一分溫潤感。

    台南把國際蘭展「搬進市府」延續花開之美。（記者洪瑞琴攝）

    台南把國際蘭展「搬進市府」延續花開之美。（記者洪瑞琴攝）

    蘭韻迎風綻放。（記者洪瑞琴攝）

    蘭韻迎風綻放。（記者洪瑞琴攝）

    蘭展落幕花不散，依然美姿。（記者洪瑞琴攝）

    蘭展落幕花不散，依然美姿。（記者洪瑞琴攝）

    蘭花「下班不回家」，台南市府變身夢幻花櫥窗。（記者洪瑞琴攝）

    蘭花「下班不回家」，台南市府變身夢幻花櫥窗。（記者洪瑞琴攝）

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