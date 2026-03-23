長照3.0全面啟動！擴大對象與醫照整合 打造無縫照護網

市長黃偉哲出席「長照3.0全齡守護，幸福接力不中斷」發布會，說明台南市長照體系升級方向。（記者王姝琇攝）

南市衛生局今天宣告全面啟動「長照3.0 十年計畫」，以「擴大服務對象」與「強化醫照整合」兩大升級，建構從居家到機構、從高齡族群，到全年齡失智者的無縫守護網，實踐「在地安老、幸福接力」的永續承諾。

衛生局長李翠鳳說明，「長照3.0」推動照顧服務由生活協助邁向全齡化與智慧化整合。對象由高齡者擴展至全齡失能與失智者，並納入年輕型失智症及急性後期照護對象；在服務方面，推動在宅責任醫療，讓醫師與長照團隊走出醫院，同時，提升住宿機構補助並增設夜間緊急服務；科技應用上，則由傳統輔具購置，轉型為結合AI與物聯網之監測與租賃模式。

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市府採三階段逐步推動實施，第一階段自去年9月起已啟動，放寬聘有外籍看護家庭使用社區式服務之資格，迄今已累計逾7740人次受益，社區交通接送服務量亦成長3.9％。第二階段自今年元旦實施，正式將腦中風、燒燙傷及創傷性神經損傷等急性後期照護對象納入給付範圍，將出院後資源銜接空窗期由7日縮短至3日，朝「出院即返家」之目標推動。

第三階段將於今年7月1日起推動，預計導入智慧科技輔具補助機制，每人每3年享有6萬元額度，補助類別涵蓋移位、沐浴及居家照顧床等，並改買為租，以減輕家庭一次性購置負擔。

市長黃偉哲表示，截至去年7月底，台南市65歲以上人口占比已突破20％，顯示照顧需求持續增加。面對高齡化趨勢，市府持續布建長照資源，並透過制度彈性與科技輔助，讓有需要的市民都能在長照體系中獲得支持與尊嚴。

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