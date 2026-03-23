清明祭祖 南消第四大隊籲枯水期「以手代香」護山林

清明節將至，新化消防分隊呼籲民眾「掃墓不用火」，以手代香，守護山林。（南市消防局提供）

清明節將至，民眾陸續返鄉祭祖，台南市政府消防局第四大隊呼籲，適逢枯水期，「以手代香」，並前往現場示範、宣導，希望大家以更安全、環保的方式，一起守護山林。

新化消防分隊等單位今天前往轄區的納骨塔進行專案宣導活動，現場示範如何以更安全、環保的方式祭祀，強力呼籲市民落實「掃墓不用火」、「除草不點火」等原則，改以鮮花或雙手合十，一樣虔誠，從源頭杜絕災情的發生。

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第四大隊長蔡國保表示，公墓火警都需要耗費大量珍貴的民生用水進行灌救，今年降雨偏少，天乾物燥，任何微小的餘燼，都可能成為難以收拾的烈焰，違法燃燒而釀災還會受罰，清明祭祖務必遵守「4不1要」原則。

蔡國保呼籲，「不」任意燒雜草、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意丟菸蒂、「不」放爆竹煙火，以及「要」記得撲滅餘燼，區公所與消防單位將在各墓區加強巡視，並嚴格執行相關政令宣導，確保安全。

第四大隊為強化校園師生安全意識，以及初期災害應變能力，也前進左鎮國小，為師生辦理實體滅火演練與清明防火宣導，透過操作與互動，讓正確觀念自幼扎根。

左鎮分隊為讓學童不再只是紙上談兵，在確保絕對安全的前提下，架設油盤並加以點燃，指導現場師生謹記滅火器「拉、瞄、壓、掃」的操作口訣，並親自上陣體驗撲救的過程，提升實用防護技能。

消防局長楊宗林重申，若因違法露天燃燒而引發火警，將依《消防法》或《空氣污染防制法》等相關規定究辦，分隊、公所已於現場備妥行動水袋供民眾領用，請大家配合「以功代金」或「紙錢集中處理」政策，讓祖先放心、子孫平安。

市長黃偉哲也籲請民眾，不要讓清明祭祖的傳統習俗，變成讓消防人員疲於奔命的艱苦勤務，水資源應該被用在改善環境生活，而非浪費在公墓上，重點是心誠則靈，而非燒金紙保平安。

左鎮消防分隊前進校園，進行實體滅火的操作體驗。（南市消防局提供）

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