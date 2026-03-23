168休區再添觀光亮點 農場復育螢火蟲

大坑休閒農場也有錫葉藤美景，打造賞螢區，增添春遊的觀光亮點。（大坑休閒農場提供）

熱門的台南大坑休閒農場正整理後側山谷，以自然工法打造生態棲地，將進行螢火蟲的復育，為沿途知名景區遍布的168線，再添觀光亮點。

大坑168休閒農業區經中央審查通過、劃設後，已正式掛牌，範圍橫跨新化與左鎮，總幹事蔡佳儒表示，申請面積約600公頃，串聯沿途知名景點，推廣麻竹筍、葛鬱金、破布子等物產，並主打「挑飯擔」的在地人文體驗，結合生態旅遊、食農教育與風味美食等，為了特色行銷，積極營造觀光亮點是首要工作之一。

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蔡佳儒提到，大坑休閒農場的賞螢區位於後側山谷，初步規劃面積約5分，現址有桃花心木、黑板樹，加上一些花草，已透過自然工法闢出2處生態池以及濕地，若環境營造成功，將立刻展開螢火蟲的復育，希望早日見到夜光精靈閃爍飛舞的浪漫美景。

蔡佳儒說，大坑168休區距離台南市中心車程僅40分鐘，將廣種蜜源植物，「招蜂引蝶」，並吸引蛙類棲息、繁衍，打造最天然的後花園，提供親子休憩，也可以戶外教學的生態環境。

目前錫葉藤、麝香木也持續開花，一片紫色夢幻，未來火金姑若復育成功，可再添春遊亮點，蔡佳儒指出，將是繼中興大學新化林場後，168線上的第2處賞螢區，不必遠赴深山，有助於地方觀光的推動。

蔡佳儒強調，168休區沿途知名景點還有新化的虎頭埤、林家園藝、興大林場、綠谷西拉雅以及王家燻羊肉等，連接左鎮的李家古厝、岡林教會，可就近順遊二寮，賞日出、看雲海，值得推薦。

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