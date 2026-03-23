台南麻豆蚊港聖王祭結合文史、民藝、音樂會 催生文夏演藝廳

麻豆總爺藝文中心內目前有1間文夏紀念館，地方民眾盼再催生出1座文夏紀念演藝廳。（記者劉婉君攝）

台南麻豆「蚊港聖王祭」將於28日在麻豆聖王宮前廣場舉行，活動從早到晚，結合文史走讀、民藝比賽、公益及文夏追思音樂會等，帶民眾認識家鄉歷史，也傳承傳統民藝，並期盼催生1座「文夏紀念演藝廳」。

「蚊港聖王祭」由台南市曾文大學城發展協會承辦，28日上午10時將先帶領民眾一起踏尋廟史，到麻豆國小解讀古碑，並導讀聖王廟柱聯；下午2時起，為台南市議會主辦的議長盃民藝比賽，今年已邁入第17屆，共有9隊參賽；為關懷弱勢兒少家庭，曾文社區大學銀髮樂活班與社會局麻豆區兒少據點也有青銀兒少共舞及共餐。

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晚上開漳聖王祝壽大典，還有曾文社區大學主辦的文夏追思音樂會，「寶島歌王」文夏的遺孀文香，也將到場演出文夏的知名歌曲《黃昏的故鄉》及《媽媽請妳也保重》。

主辦單位表示，蚊港聖王祭每年以不同主題辦理，並在活動期間加入台灣史導讀及有獎徵答，希望讓更多民眾瞭解台灣的歷史。

主辦單位指出，文夏本名王瑞河，1928年出生於麻豆，作曲多達1200首，歌聲傳遍海內外，有寶島歌王、國寶歌王、台灣歌神、禁歌帝王的稱號。文夏晚年一直期盼能有一處典藏展演作品的館舍，目前在麻豆總爺藝文中心雖然有1間文夏紀念館，但空間有限，而曾文區目前沒有演藝廳，希望能藉由活動催生1座可供歌藝演出、展覽、甚至舉辦巨星演唱會的「文夏紀念演藝廳」。

台南麻豆「蚊港聖王祭」將於28日在聖王宮前廣場舉行，現場已可看到活動相關的布置。（記者劉婉君攝）

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