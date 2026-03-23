世界麵包大賽國家隊選秀前哨戰 2026UniBread 烘焙王大賽最高獎金50萬

2026 UniBread 烘焙王麵包大賽開始報名，最高獎金50萬元，也是2027 年世界麵包大賽的國家隊選秀前哨戰。（統一企業提供）

2026UniBread烘焙王麵包大賽開始報名，最高獎金50萬元，也是代表台灣征戰2027第11屆法國MONDIAL DU PAIN（世界麵包大賽）的國家隊選秀前哨戰，即日起受理報名。

主辦單位統一企業表示，UniBread烘焙王麵包大賽自2018年起即作為世界麵包大賽台灣代表選拔賽，今年賽事以「王者誕生」為核心精神，競賽規格與外籍評審制度與國際賽事接軌，希望透過比賽選出能代表台灣站上世界舞台的烘焙職人，讓世界看見台灣烘焙的實力。

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UniBread烘焙王大賽採國際賽事的「大師與助手」模式，參賽選手在動態決賽中必須帶領1名助手，在8.5小時的極高壓環境下，共同完成7大類共17款烘焙作品。賽事規格並比照世界麵包大賽新制，第1階段的書面審查到靜態初賽，選手需精準掌握長棍麵包、健康營養麵包、摺疊裹油麵糰麵包與布里歐麵包4大類別共12款烘焙作品，以及1款小型立體藝術麵包。

最終晉級決賽的6位選手，更須在限時內現場創作以「四季」為主題的大型立體藝術麵包，且作品本體及底座皆須在比賽現場從0開始製作，挑戰選手對結構美學與時間管理的極致極限。

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