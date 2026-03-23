受託4研究出差、高檔餐費遭駁 最佳論文獎教授判賠66萬元

南台科大T姓教授因受校方委託執行國科會四份專案研究計畫，支出六十六萬一千餘元款項不符國科會相關規定，台南地院判T教授須賠償這筆錢給南台科大。（資料照，記者王俊忠攝）

私立南台科技大學商學院T姓教授承接校方4份專題研究計畫，並接受計畫補助，申領部分差旅、高檔餐廳膳食、註冊等費用共66萬1千多元，被國科會認定是不相關的支出，由校方先繳回。校方轉向教授追償，台南地院判T教授須返還此款給南台科大。

據了解，T教授過去曾獲國內政治學研究單位的年度最佳論文獎。南台科大主張，國科會與該校簽訂4份專題研究計畫補助合約，校方委由T教授擔任4份計畫的計畫主持人並執行，國科會是先撥款給學校，T教授請款時，由校方撥款給教授。

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校方說，T教授執行計畫支出的部分差旅、膳食、註冊等費用共66萬1千餘元在請領款後，國科會查核認定這些支出費用有應補充說明卻未見說明、或不補助國外差旅費、註冊費，或難確認與研究計畫有相關聯，這些款項已繳回國科會。因T教授是計畫合約的履行輔助人、是校方委任人，款項被國科會追繳，造成學校損失，T教授應負債務不履行的賠償責任、須還這筆錢給學校。

T教授辯說是受南台科大聘任、並非委任，沒有任何債務不履行情事；且是向校方會計室請款，會計室審核符合經費核銷規定才核發費用，否認校方主張。

法官審認，南台科大是私立大學聘僱專任的T姓教授，雙方是私法契約；而T教授在此研究計畫有相當決定權、對於經費運用也有相當的主導權。此專題研究計畫簽約、補助對象是南台科大，T教授本人與國科會並無契約關係，性質上是該校履行研究計畫的「履行輔助人」，T教授是受校方委託才能擔任計畫的履行輔助人，對此研究計畫，校方與T教授有委任關係。

法官並說，研究計畫經費是國科會依相關法規辦理，並非南台科大會計室能認定核銷，既然T教授提供的單據（包括高檔餐廳餐費、頻繁台北出差等）被國科會認定不符合補助原則，T教授自應返還這筆錢給校方。此案還可上訴。

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