遊台南有補助 觀旅局推永續小旅行

台南市民運用台南觀光雙層巴士旅遊，可獲150元車資補助。（南市觀旅局提供）

鼓勵在不同時節來台南旅遊，感受台南多元面向，台南市推出永續小旅行振興計畫及台南市民旅遊補助等兩大旅遊補助方案，補助4、5、6、9及10月出團的團體，觀旅局長林國華表示，補助方案自3月25日起受理申請。

「115年台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」補助對象為國內合法設立的旅行業者，補助僅限平日住宿日（週日至週四），凡規劃旅遊行程於台南合法旅宿住宿至少1晚，且每梯次達15人以上之團體，即可申請相關補助。補助內容豐富且具彈性，項目涵蓋住宿、交通、餐飲及景點體驗等7大面向，總計最高每人補助800元。

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「115年台南市民旅遊補助計畫」補助對象為國內合法設立的旅行業者，出團日期不分平、假日，每團至少15人，且團員為台南市民。遊程須規劃台南市景點至少2處，每團每名符合資格者補助景點走訪交通費200元；如運用台南觀光雙層巴士（含包車或一般路線）可再補助每人車資150元，鼓勵市民透過團體旅遊重新認識家鄉，促進在地觀光循環與消費。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有豐富的歷史底蘊與觀光資源，無論是文化古蹟、美食饗宴，或是近年積極推動的地方產業與永續旅遊，皆深具吸引力，歡迎旅行業者帶全國民眾來台南住一晚，體驗台南魅力。

至台南市休閒農場旅遊，補助每人門票費100元。（南市觀旅局提供）

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