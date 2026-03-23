挺進世界冠軍賽 南科實中FRC6998機器人團隊再創佳績

南科實中學FRC 6998團隊在美國Mississippi Magnolia Regional 區域賽中，獲得賽事最高榮譽之一的 FIRST Impact Award，並奪得第3名，挺進世界冠軍賽。（南科實中提供）

台灣高中機器人團隊於國際舞台發光發熱，國立南科國際實驗高級中學FIRST Robotics Competition（FRC）6998 團隊，在美國舉行的Mississippi Magnolia Regional區域賽中表現亮眼，不僅獲得賽事最高榮譽之一的 FIRST Impact Award，並奪得第3名，聯盟選拔中也獲得第5聯盟第1輪選擇，4月底將代表台灣參加美國休士頓的世界冠軍賽。

南科實中FRC6998團隊獲AMD、銘機實業、美得心科技、梅捷爾等多家企業贊助，目前世界總成績排名12，指導老師劉昀姍表示，能在第1輪即被第5聯盟選中，顯示機器人的穩定度、功能性與戰術價值，獲得世界其他強隊專業認可，在區域賽中拿下佳績，也反映團隊在策略執行與臨場應變的成熟度，證明團隊機器人技術與比賽能力同樣具備世界級競爭力。

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南科實中校長蔡明輝表示，FRC是全球知名的高中機器人競賽，強調工程教育、團隊合作與社會影響力，Impact Award是賽事最高榮譽，肯定團隊長期社會影響力，表彰對STEM 教育推廣與社會影響力具有長期且深遠貢獻的團隊。

團隊將於4月底代表台灣，於休士頓世界冠軍賽中與全球頂尖隊伍共同競技。隊長裴敬庭表示，希望能以實力證明自己，期盼在國際舞台上持續為台灣爭光，同時將STEM教育的種子帶到更多角落。

南科實中學FRC 6998團隊，獲Mississippi Magnolia Regional 區域賽第3名及FIRST Impact Award，聯盟選拔中也獲得第5聯盟第1輪選擇，表現獲得國際肯定。（南科實中提供）

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