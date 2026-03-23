為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    台南將軍區馬沙溝3號水門啟動改建 6月底完工

    2026/03/23 09:30 記者王姝琇／台南報導
    馬沙溝3號水門拆除改建工程，預計6月底完工。（台南市政府提供）

    馬沙溝3號水門拆除改建工程，預計6月底完工。（台南市政府提供）

    將軍區北航道區域因長期曝露於海水環境，其中，馬沙溝3號水門位於北航道左岸，因土建結構老化龜裂，水門水密性不佳，影響水門擋水功能，有海水倒灌風險。南市水利局爭取中央補助1720萬元改善經費，代辦「將軍區馬沙溝3號水門改善工程」，預計今年6月底完工。

    因海水中的鹽分會加速混凝土結構物的老化，導致耐久性下降與結構劣化，若遇上極端氣候及潮汐容易產生海水灌入排水渠道，面對日益嚴峻的極端氣候挑戰，市府向經濟部水利署第六河川分署爭取經費進行防汛整備。

    水利局長邱忠川表示，改建將軍區馬沙溝3號水門為馬沙溝社區排水排入北航道之出口水門，因馬沙溝地區低窪並受外潮影響，需藉由水門擋水並配合抽水機以機械抽排，以降低馬沙溝社區淹水風險，及減輕鄰近之馬沙溝抽水站抽排負擔。

    預計今年6月底完工，除更新水門主體及吊門機以改善水密性問題並增強排洪擋水功能，另考量水門銜接之護岸亦有基礎掏空及結構體老化龜裂等，將一併辦理改善以強化對於馬沙溝社區保護標的之防護效能，期在颱風豪雨期間發揮最大功用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播