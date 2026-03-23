台南將軍區馬沙溝3號水門啟動改建 6月底完工

馬沙溝3號水門拆除改建工程，預計6月底完工。（台南市政府提供）

將軍區北航道區域因長期曝露於海水環境，其中，馬沙溝3號水門位於北航道左岸，因土建結構老化龜裂，水門水密性不佳，影響水門擋水功能，有海水倒灌風險。南市水利局爭取中央補助1720萬元改善經費，代辦「將軍區馬沙溝3號水門改善工程」，預計今年6月底完工。

因海水中的鹽分會加速混凝土結構物的老化，導致耐久性下降與結構劣化，若遇上極端氣候及潮汐容易產生海水灌入排水渠道，面對日益嚴峻的極端氣候挑戰，市府向經濟部水利署第六河川分署爭取經費進行防汛整備。

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水利局長邱忠川表示，改建將軍區馬沙溝3號水門為馬沙溝社區排水排入北航道之出口水門，因馬沙溝地區低窪並受外潮影響，需藉由水門擋水並配合抽水機以機械抽排，以降低馬沙溝社區淹水風險，及減輕鄰近之馬沙溝抽水站抽排負擔。

預計今年6月底完工，除更新水門主體及吊門機以改善水密性問題並增強排洪擋水功能，另考量水門銜接之護岸亦有基礎掏空及結構體老化龜裂等，將一併辦理改善以強化對於馬沙溝社區保護標的之防護效能，期在颱風豪雨期間發揮最大功用。

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