拋磚引玉！高市世紀歌友會安倍銅像前唱歌緬懷 盼台日友誼長存

高市世紀歌友會長李昆興唱歌緬懷安倍晉三，盼台日友誼長存。（記者陳文嬋攝）

高雄市世紀歌友會今於鳳山區紅毛港保安堂「安倍紀念公園」，對著已故前首相安倍晉三銅像演唱日文歌，感謝他生前幫助台灣，盼號召更多人一起唱歌給安倍聽，期盼台日友誼長存。

高雄市世紀歌友會長、高醫腦神經外科醫師李昆興表示，台灣很多演唱團體，高雄市世紀歌友會打頭陣，率先唱歌給安倍聽，希望透過拋轉引玉，號召更多台灣人一起唱歌給安倍聽。

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李昆興指出，安倍對台灣太好了，很有感情、很有貢獻，幾年前全球武漢肺炎疫情嚴峻之際，台灣缺乏疫苗，安倍贈送台灣疫苗，協助台灣度過難關，台灣人很感謝，希望安倍在天之靈，保佑台灣與日本兩國，期盼台日友誼長存。

台灣駐南非代表廖文哲也賀電致意，他說，地緣政治不斷變動，世界各國面臨各式挑戰，台灣也不例外，近年來台日關係在政府與民間共同努力之下持續深化，以往安倍展現對台高度友好，現今首相高市早苗也繼承安倍友台路線，即使在中國高壓之下依然力挺台灣，高雄市世紀歌友會選擇在安倍紀念公園舉辦活動格外具有意義，大家心懷台灣團結一致，為台日關係及台灣國際地位共同努力。

會員黃小姐說，感念安倍對台灣友好，大家一起唱給他聽，感受大家與他同在，台灣有人感念他。

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