2026黑面琵鷺全球普查 台灣大增550隻再創歷史新高

黑面琵鷺目前已換上亮麗的繁殖羽準備北返。（黑琵先生王徵吉提供）

今年「黑面琵鷺日」前夕，香港觀鳥會公布「2026年全球黑面琵鷺普查」結果，全球共記錄到7746隻，其中，台灣記錄到4719隻，比去年大增550隻，再度創下歷史新高，佔全球黑面琵鷺總數的60.9％。

去年全球黑琵共記錄到7081隻，台灣4169隻。台南市野鳥學會表示，根據2026年最新的全球普查數據顯示，黑面琵鷺在全球的總族群量已經正式突破7700隻，這項數據不僅代表著物種復甦的希望，更凸顯台灣作為黑面琵鷺最重要度冬地的重要地位，每一個數字的增加，背後都是無數保育工作者與志工跨國合作、不懈守護的結晶。

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台南鳥會表示，從今年開始，每年3月的第3個週六是「黑面琵鷺日」（今年為3月21日），這個日子不僅標誌著黑面舞者北返的序曲，更是檢視保育成果與反思棲地困境的重要時刻，30多年來，不論是寒風刺骨的棲地巡守，或是生死一線的緊急救護，台南鳥會始終站在黑面琵鷺救援的第一線，守護這群瀕危鳥種在台南度冬的安全。

黑面琵鷺全球普查，自1994年起由東亞各國保育團體攜手合作執行全球同步普查，並由香港觀鳥會負責統籌並發布，今年普查國家和地區，包括台灣、韓國、日本、香港、中國、澳門、越南、菲律賓、泰國、柬埔寨及馬來西亞等11個國家、地區。

全球黑琵普查 ，台灣數量再創歷史新高。（黑琵先生王徵吉提供）

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