為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺南市

    社區發現綠鬣蜥孵蛋 仁德成功里盼加強防制

    2026/03/22 15:27 記者劉婉君／台南報導
    台南市仁德區成功里一處社區旁的空地，發現綠鬣蜥孵蛋的巢穴。（鄭晴而提供）

    台南市仁德區成功里一處社區旁的空地，發現綠鬣蜥孵蛋的巢穴。（鄭晴而提供）

    外來種的綠鬣蜥於野外大量繁殖，位於三老爺溪流域的台南市仁德區成功里，社區空地發現綠鬣蜥孵蛋的巢穴，相當憂心，成功里長鄭晴而呼籲市府重視綠鬣蜥已侵入民眾生活的問題，盡速加強防制力道。

    鄭晴而表示，4年前接獲民眾通報，於里內捕獲綠鬣蜥，清除一窩超過30顆的蛋，當時地點緊鄰三老爺溪，近來則在社區內接連發現綠鬣蜥的蹤影，距離社區越來越近，有機車騎士在路上遇見嚇一跳，「犁田」摔車倒地，還曾在民宅內捕捉到，這次發現的綠鬣蜥巢穴，距離民宅只有5公尺，附近有1條約5米深的大水溝，綠鬣蜥全長超過1公尺，直徑約12公分，可見綠鬣蜥已逐漸進入民眾生活的社區。

    鄭晴而指出，綠鬣蜥繁衍快，移動速度也快，造成作物毀損也影響生態，在社區出現時常成居民受到驚嚇，希望農業局重視綠鬣蜥嚴重影響民眾生活的問題，增加編列經費，在蛋還未孵化前，趕緊移除，並加強人力捕捉。

    根據農業局統計，全市去年共捕捉2萬6820隻綠鬣蜥，今年截至目前為止，已捕捉到2794隻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播