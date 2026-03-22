社區發現綠鬣蜥孵蛋 仁德成功里盼加強防制

台南市仁德區成功里一處社區旁的空地，發現綠鬣蜥孵蛋的巢穴。（鄭晴而提供）

外來種的綠鬣蜥於野外大量繁殖，位於三老爺溪流域的台南市仁德區成功里，社區空地發現綠鬣蜥孵蛋的巢穴，相當憂心，成功里長鄭晴而呼籲市府重視綠鬣蜥已侵入民眾生活的問題，盡速加強防制力道。

鄭晴而表示，4年前接獲民眾通報，於里內捕獲綠鬣蜥，清除一窩超過30顆的蛋，當時地點緊鄰三老爺溪，近來則在社區內接連發現綠鬣蜥的蹤影，距離社區越來越近，有機車騎士在路上遇見嚇一跳，「犁田」摔車倒地，還曾在民宅內捕捉到，這次發現的綠鬣蜥巢穴，距離民宅只有5公尺，附近有1條約5米深的大水溝，綠鬣蜥全長超過1公尺，直徑約12公分，可見綠鬣蜥已逐漸進入民眾生活的社區。

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鄭晴而指出，綠鬣蜥繁衍快，移動速度也快，造成作物毀損也影響生態，在社區出現時常成居民受到驚嚇，希望農業局重視綠鬣蜥嚴重影響民眾生活的問題，增加編列經費，在蛋還未孵化前，趕緊移除，並加強人力捕捉。

根據農業局統計，全市去年共捕捉2萬6820隻綠鬣蜥，今年截至目前為止，已捕捉到2794隻。

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