先僱後訓助就業 台南3/23起3場徵才月薪最高70K

勞動部台南就業中心從三月二十三日起到三月底一連舉行三場徵才活動，歡迎春季想轉、求職的民眾前往參加。（台南就業中心提供）

勞動部雲嘉南分署台南就業中心3月接力舉辦3場徵才活動，邀集21家優質企業參與，共提供546個工作機會，涵蓋製造、餐飲、服務、交通運輸等多元產業，大客車駕駛長月薪最高70K，提供多樣求職選擇。

首場3月23日下午1時30分起在台南就業中心，邀請有豐製糖公司、美喆國際企業現場徵才；東信輕金屬、穎佳企業、廣吉食品等廠商代收履歷，提供業務司機、物流司機、生產作業員、產線技術人員等84個工作機會。

請繼續往下閱讀...

第2場於3月25日下午2時起在彰南里活動中心，邀集屈臣氏等多家企業現場徵才；儒億科技等廠商代收履歷，提供成本分析管理師等多元職缺，共計383個工作機會。

第3場於3月30日下午2時起在台南就業中心，由統聯汽車客運、台南紡織、漢來美食現場徵才；東信輕金屬、穎佳企業等代收履歷，提供大客車駕駛長等79個工作機會。

勞動部為協助受國際情勢影響、離開原本工作崗位的勞工回歸職場，推動「勞工就業通計畫」的工作崗位訓練補助政策，採「先僱後訓」模式，由雇主安排導師做在職訓練，補助雇主訓練失業勞工相關費用，每人每月補助1.2萬元，最長補助3個月，同一年度單一雇主最高補助180萬元。更多徵才活動可至「台灣就業通網站-徵才專區」網站查詢。

勞動部台南就業中心從三月二十三日起到三月底一連舉行三場徵才活動，歡迎春季想轉、求職的民眾前往參加。（台南就業中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法