施展隱身術 南市巴克禮公園綠鬣蜥躲過獵捕

這隻綠鬣蜥爬到巴克禮公園一棵高大的小葉欖仁享受日光浴，在綠葉的襯托下，牠的保護色與大樹融為一體。 （謝其良提供）

外來種綠鬣蜥族群數快速擴散，台南市巴克禮公園最近又出現一隻巨大綠鬣蜥，為了躲避獵捕，竟然爬到3、4樓高的樹梢曬太陽，體色與綠葉融為一體，像是施展隱身術，完美逃過獵捕。

南市鳥友謝其良上週赴南市南區竹溪親水公園一帶及東區巴克禮公園賞鳥，在竹溪發現了3隻綠鬣蜥在溪石和樹梢上曬太陽，其中一隻母蜥看似懷孕了，肚子特別的大，牠們一窩可生產多達80卵，感嘆難怪抓不完，立即通報農業局捕捉。

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謝其良說，到了巴克禮公園，原本要觀察鳳頭蒼鷹，結果一抬頭，意外發現樹梢有一隻巨大的綠鬣蜥躲在樹冠層，看起來特別聰明，攀爬上一棵10幾公尺高的小葉欖仁，在樹梢享受日光浴，在綠葉的襯托下，保護色與大樹融為一體，像是施展隱身術一樣，難以發覺，要不是為了賞鳥，根本看不到牠，而且爬這麼高，捕捉廠商對牠可能也莫可奈何。

南市森保科長朱健明表示，已接獲有民眾通報，一些困難地形或是棲息太高的綠鬣蜥，捕捉廠商無法捕捉，都會出動農業局的神射手持獵槍前往移除。

朱健明說，去年南市綠鬣蜥共捕捉2萬7千多隻，今年截至3月上旬止，已捕捉到2974隻，主要集中在南區和仁德區一帶，綠鬣蜥會順著溪流擴散，市區公園綠地都是捕捉重點，民眾如果發現綠鬣蜥蹤影，可撥打通報電話0989100919、0912354463，會立刻派員處理。

這隻綠鬣蜥爬上竹溪的溪石曬太陽。（謝其良提供）

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