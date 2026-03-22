台南後壁洋香瓜好時節 甜蜜品嚐正當季

後壁香洋瓜正值春季產期，香甜上市。（後壁區公所提供）

後壁洋香瓜好時節活動今（22）日在菁寮老街德馨宮登場，結合食農教育小旅行與洋香瓜評鑑，邀民眾一同認識在地農業，台南市後壁區洋香瓜正值產季，品嚐當季的甜蜜好滋味。

後壁洋香瓜產季分為春、秋2季，春季栽種面積逾60公頃，3月為產期高峰，後壁區長李至彬表示，後壁洋香瓜品質不輸日本洋香瓜，希望透過活動，讓更多民眾知道後壁也有高品質的洋香瓜，走進農村認識產地，並品嚐香甜可口的洋香瓜。

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現場除了有市集，邀請多位青農設攤，展售後壁多樣且優質的在地蔬果，「洋香瓜卡士達塔」DIY體驗，以洋香瓜入菜製作創意甜點，還有闖關、有獎徵答等，後壁區公所也推出「反貪防詐 瓜瓜樂」遊戲，吸引不少民眾攜家帶眷前往參與，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、後壁農會總幹事林怡歆等地方各界也到場向民眾推薦後壁洋香瓜。

洋香瓜評鑑透過專業評審選出優勝者，第1名王銘山、第2名余瑞興、第3名許宏榮及黃政郎。今年更首度加入「瓜王」公益拍賣活動，展現優質洋香瓜的價值，也讓民眾有機會品嚐其香甜風味。

台南市長黃偉哲夫人劉育菁（左著粉色衣服者）也到場請民眾試吃後壁洋香瓜。（後壁區公所提供）

果農王銘山（中）獲得後後壁「洋香瓜好時節」洋香瓜評鑑第1名。（後壁區公所提供）

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