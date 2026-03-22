台南春祭武聖大典 學童搶拔智慧毛祈求智慧

永福國小學童擔任佾生演出六佾舞。（台南市政府提供）

台灣祀典武廟今日舉辦春祭武聖祭祀大典，台南市長黃偉哲擔任正獻官主祭，台南憲兵隊李隊長擔任分獻官，依循古禮，歷時約50分鐘；祭典結束後學童搶拔智慧毛，祈求增長智慧。

大典依序進行啟扉、排班、班齊等流程，執事人員各司其職，黃偉哲偕同與祭人員行初獻禮、亞獻禮、終獻禮及分獻禮，向武聖關公致上崇高敬意。

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祭典禮樂生由台南文廟以成書院院生擔任，六佾舞則由永福國小51名學童演出，佾生在學校老師及廟方引領下行迎神禮，展現對武聖的敬意；典禮結束後，黃偉哲特別頒發佾生證予參與演出的學童，肯定其投入文化傳承的努力。

台南祀典武廟創建於明朝永曆年間，主祀武聖關公，俗稱大關帝廟，1727年奉旨列入祀典，為全國唯一具「祀典」尊崇的武廟，2021年復辦春祭後，每年3月舉行春祭大典、9月舉行秋祭大典，依例由現任市長循古禮主持祭祀，目的在於表彰武聖關公的忠孝節義精神，並傳承珍貴文化。

與祭孔一樣，春祭武聖大典有牛、羊、豬的太牢，祭典結束後學童搶拔智慧毛，吸引觀禮師生、家長及民眾參與，祈求增長智慧。

市長黃偉哲擔任祀典武廟春祭之正獻官主祭。（台南市政府提供）

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