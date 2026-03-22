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    首頁 > 臺南市

    超市廁所成洗錢斷點 女車手70萬丟垃圾桶交接

    2026/03/22 06:19 記者王捷／台南報導
    台南地院。（資料照）

    台南地院。（資料照）

    林姓女車手，向陳姓男子騙取70萬元後，依指示將贓款丟入台中某全聯超市殘障廁所的垃圾桶製造斷點，她到台南面交時，遭警方逮捕，台南地方法院判林女1年6個月徒刑。

    2025年底林女加入詐欺集團，該組織以假交友博取陳男信任後，再以假投資方式詐騙，要拿錢時，集團安排林女出面，林女在台南某便利商店旁，持偽造的科技公司收據與識別證，向陳男收取70萬元。得手後她前往台中，將現金藏於全聯殘障廁所垃圾桶交接，每次犯案獲3000元至5000元報酬。

    陳男事後驚覺遭詐向警方報案，並配合指示假意答應再次投資，約定今年1月1日面交30萬元。當林女帶偽造收據再次現身準備取款時，遭埋伏員警當場逮捕。林女偵審期間均認罪並繳回2000元所得。

    林女向法官自陳家庭經濟不佳，具低收入戶身分，並提出旗山醫院診斷證明，主張自己有智能偏低傾向，已安排心理衡鑑。但陳男向法官表示不願浪費時間調解，希望判重一點。

    法官考量林女為低收入戶，且經醫院診斷有智能偏低傾向，綜合評估其素行、犯罪動機及參與程度後，其行為構成三人以上共同詐欺取財罪，判處1年6個月徒刑。

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