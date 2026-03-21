遭白嫖懷孕還逼墮胎！ 酒店妹怒毆男客：敢上床不敢認

劉姓酒店妹被依傷害罪判拘役30日。（記者王捷攝）

劉姓酒店妹控訴遭男客白嫖，懷孕後被逼墮胎。她赴台南某婦產科引產時，不滿男方友人拿手機錄影，氣得當街發飆詛咒男客，並痛毆男方致多處挫傷。台南地院依傷害罪判劉女拘役30日，可易科罰金。

劉女庭訊大吐苦水，稱因生活所逼到酒店上班結識該男。她控訴男方不斷邀約出場並承諾給錢，雙方發生多次性關係，男方卻從未付錢。1個月後劉女發現懷孕5週，找男方父親理論，對方竟表明不要小孩，要求兒子簽字逼她人工流產。

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2024年9月間，劉女到婦產科準備引產。男方帶著友人現身，友人竟未經同意拿手機對她錄影。劉女認為名譽受損，怒喝停止拍攝。搶奪手機時男方擋在中間，劉女情緒失控，接連捶打男方前胸、手臂及臉部，不僅打飛對方眼鏡，還飆罵敢上床不敢承認，導致男方受有多處擦挫傷。

男方赴成大醫院驗傷提告，劉女堅決否認犯行，辯稱患有遺傳性地中海型貧血，當時大出血身體虛弱，無力打傷成年男子。她強調是為阻止錄影才手滑揮到對方，反控男方先動手，並質疑對方為何刻意拖延2小時才去急診驗傷，認為傷勢與她無關。

法官勘驗監視器及手機影片，確認劉女有連續揮打動作；經函詢台南醫院，院方回覆貧血極少導致四肢無力，法官認定劉女確實施暴，且拒絕男方和解條件，犯後態度不佳，依刑法傷害罪判處拘役30日，可易科罰金。

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