南市永福國小星星兒家庭植樹24年 打造跨世代戶外融合教育課

永福國小星星家族學員開心植樹。（圖由永福國小提供）

響應「三二一世界森林日」與「三三六愛奇兒日」，台南市永福國小星星兒家庭今（21）日參加南市府植樹活動，為環境永續盡一份心力。這項行動已持續24年，不只是植樹，更是一堂跨越世代的戶外融合教育課。

活動在柳營科工園區公園綠地展開，星星兒們與各界團體一同動手種樹，將「加樹淨零」的理念化為實際行動。孩子們在志工解說下學習種樹技巧，也從中認識台灣原生樹種適應環境的特性，把減碳與守護家園的觀念深植心中。

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帶隊的賴育誠老師表示，24年來種下的樹木大多順利存活，對孩子來說，是最真實也最有感的環境教育。「看著自己種的樹一年一年長大，就是最好的學習。」

這項植樹行動同時結合園藝治療理念，成為星星兒家庭長達24年的「綠色課程」。不少家長與孩子一路參與，建立深厚情誼，也讓孩子在自然中學習合作與成長。

今年對星星兒們來說特別有意義，因為去年才剛完成台南海岸線長達60多公里的植樹拼圖，今年則是新的起點，首度前進柳營區及科工園區植樹，期待未來能將綠意擴展到全市各地。

此外，活動也呼應天使心家族社福基金會推動的「三三六愛奇兒日」，現場除植樹外，師長與家長也向大眾倡議尊重、包容與理解身心障礙者，讓環保行動更添溫度。

植樹結束後，星星兒家庭特地前往24年前在黃金海岸種下的樹木所在地，回訪這些「24歲的樹」，見證歲月累積的成果。孩子們在樹前許下願望，希望把「環保永續，和平永在」的信念，一代一代傳承下去。

種下24年的約定，「永福星星幫」家族植樹傳承希望。（圖由永福國小提供）。

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