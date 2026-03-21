搶車位搶到跌傷互告 男駕駛不起訴、牽車婦獲判無罪

鄭姓女子與黃姓男子爭車位跌傷，控黃男衝撞未果反遭訴誣告。台南地院認無誣告犯意判無罪。（資料照）

搶停車位也能搶到互告。鄭姓婦人與黃姓男子為搶車位，因跌倒控告黃男開車衝撞致傷。黃男獲不起訴後認為鄭婦「碰瓷」反控誣告，台南地方法院審理認為，監視器顯示兩車極度接近，難認鄭婦有誣告犯意，判決無罪。

2024年5月，鄭婦與黃男在台南市東區巷弄搶車位。黃男駕駛小客車前進，鄭婦則徒手牽重型機車往後倒車，雙方車輛極度接近，鄭婦因體力不支瀕臨跌倒，其配偶見狀上前扶住機車，鄭婦則癱坐在地，受有左膝擦傷及左手掌挫傷等傷害。

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鄭婦在同年10月前往警一分局後甲所報案，指控遭黃男駕車衝撞。案經台南地檢署勘驗監視器，認為未見明確碰撞，將黃男不起訴確定。黃男不滿遭控，堅稱若有碰撞也是對方故意「碰瓷」，因此提告鄭婦涉犯誣告罪，經檢察官起訴。

台南地院審理時，鄭婦否認誣告，辯稱剛完成癌症手術無力，因遭黃男逼近驚嚇才跌倒，法官勘驗影像確認兩車移動後極為接近，依肉眼判斷，難以排除機車尾與小客車頭曾發生輕微碰撞之可能性。雙方停車後，鄭婦隨即癱坐受傷，提告具客觀事實依據。

法院強調，誣告罪構成要件須行為人主觀上明知虛偽，並具故意構陷意圖。如果是出於懷疑提告，這不算是構陷，所以也就很難成立誣告罪，看檢方提出的證據，無法證明鄭婦有誣告的故意，基於罪證有疑利於被告的原則，判決鄭婦無罪。

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