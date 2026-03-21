「台派辦桌」最大場 上千人齊享本土味佳餚

台派辦桌活動今天在仁德區西安宮前登場，上千人齊聚。（記者吳俊鋒攝）

由各地熱愛本土、關心公共議題的志工與民眾自主發起的「台派辦桌」活動，今天在南市仁德區登場，上千人參加，規模是歷來之最；邀請名廚「阿勇師」掌杓，端出系列的手路菜，大家交流、聯誼、享佳餚，展現傳統社會彼此相挺的凝聚力。

活動在仁德文賢里的凹仔西安宮廟埕舉行，席開百桌，民眾自費參加，大家政治理念相同，進場後，高喊「Go Taiwan、顧台灣」，誓言支持本土發展。

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台派辦桌發起人「大掌粿」表示，活動於去年6月開始推出，迴響熱烈，報名幾乎都秒殺，她才知道有這麼多志同道合的人，持續在關心本土。

大掌粿希望透過男女老幼都喜愛的辦桌活動，讓關心台灣的民眾能夠交流，雖然來自不一樣城市與背景，但因為認同這片土地而相聚，吃飯、聊天，並交換想法，讓理念化為真實的人與人連結。

台派辦桌去年從台南開始，至台北、高雄後，又回到出發點，接下來還將前往基隆、台中、台東，展現社會各界為這片土地彼此相挺的情感。

今天邀請有「辦桌南霸天」之稱的知名總舖師汪義勇擔任主廚，座無虛席，市長黃偉哲、立委陳亭妃也到場致意，氣氛熱烈。

志工團隊強調，從頭至今，未接受任何政治資源補助，所有參與者也需付費，以今天活動為例，每席1650元，可個人報名，也能包桌。

看見現場爆滿，大掌粿感動到哭了，笑說有心人士抹黑她拿黨產、來辦桌，但民間力量的凝聚，讓謠言不攻自破，無論是誰，「請對台灣有信心」。

市長黃偉哲（右）、立委陳亭妃（左）也到場致意，與主辦單位一起擺出「台南甜」的可愛模樣。（記者吳俊鋒攝）

台派辦桌活動在仁德區西安宮前登場，端出系列佳餚。（記者吳俊鋒攝）

台派辦桌活動在仁德區西安宮前舉行，美味上菜。（記者吳俊鋒攝）

台派辦桌活動在仁德區西安宮前登場，邀請知名總舖師汪義勇掌杓。（記者吳俊鋒攝）

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