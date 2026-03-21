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    福德賜銀錠！台灣府城隍廟逾300人拚手氣 9歲童勝出

    2026/03/21 13:13 記者王姝琇／台南報導
    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動推出市價逾2萬元純銀元寶。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動推出市價逾2萬元純銀元寶。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟今舉行「福德賜贏定．銀錠擲筊祈福」活動，300多位信眾拚手氣，最後由年僅9歲的小朋友，以最高7個聖杯帶回市價逾2萬元銀元寶，另5人獲二獎大福德毛巾娃娃及500元刮刮樂，還有300名福德獎。

    台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，迎接福德正神聖誕，特地選定週六舉辦銀錠擲筊活動，讓信眾帶上滿滿福氣回家，祭出50克純銀元寶1名、大福德毛巾娃娃及500元刮刮樂5名，以及小福德毛巾娃娃加三星彩彩券300名，有1聖杯就有獎；其中因近來銀價大漲，銀元寶從原50公克約5千元，漲到現在近2萬5千元，許多信眾特地來拚手氣，最後由最高7聖杯帶回元寶。

    而獲得頭獎的是南豐表演藝術團年僅9歲的小團員，南豐舞蹈老師李紫妤帶著8名團員來參加活動，她說，南豐以古典民俗舞蹈為主，和台灣府城隍廟配合10年相當有緣，小團員們也曾在活動為城隍廟扮演24司，這次特地帶他們來拜拜共襄盛舉。獲獎的小朋友曾婕語開心地說，要把銀元寶放在教室喊大家分享福氣。幸運的是，另一團員妮妮以6聖杯獲得二獎。

    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動圓滿落幕。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動圓滿落幕。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動，吸引超過300人參加。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動，吸引超過300人參加。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動推出市價逾2萬元純銀元寶。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟銀錠擲筊活動推出市價逾2萬元純銀元寶。（記者王姝琇攝）

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