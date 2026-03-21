台南左鎮老街天幕每季一換 近700顆竹編球高掛

每季一換的左鎮老街天幕再度更新，佈置了近700顆竹編球。（賴政達提供）

號稱「全國最短」的台南左鎮老街，以「每季一換」的變化天幕，展現特色風情；全新的藝術裝置完工，結合地方傳統產業，近700顆竹編球串起，在夜間點亮山城的溫暖光影。

台灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達說，老街季節限定 的變幻天幕，充分結合地方特色，形塑為觀光亮點，為逐漸沒落的山城，注入全新的活力，感謝各界的支持，一起完成創作。

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賴政達強調，地方的改變，從來不是單一力量，而是當有人願意走進來共襄盛舉，事情就會開始往好的方向前行。

新一季的天幕正式亮相，近700顆手工竹編球高掛不到百米的左鎮老街區，結合傳統技藝，為地方呈現特色風情，賴政達特別提到台灣東京威力科創公司（TEL）志工團隊的相挺，協助翻轉偏遠山城。

台灣TEL的90名志工及其家屬、親友，與左鎮竹苑、在地師傅、青年團隊，還有社區夥伴等一起共創，以勞力支援，辛苦編織出精彩的作品，協助老街佈置。

左鎮竹苑創辦人黃彫堂指出，由不同雙手努力完成的作品，成為了老街上方最迷人的風景，白天是層疊、交織的工藝線條，晚間則轉化為一片溫柔光海，真的很漂亮，值得推薦。

全新一季的左鎮老街天幕，結合傳統工藝，掛置了竹編球，呈現地方特色風情。（賴政達提供）

東京威力科創團隊前進左鎮，協助地方發展特色。（賴政達提供）

東京威力科創團隊前進左鎮，協助製作竹編球，打造老街亮點。（賴政達提供）

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