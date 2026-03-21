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    首頁 > 臺南市

    花草迷衝啊！ 台南超人氣魚頭君帶路6大春日花海

    2026/03/21 11:10 記者王姝琇／台南報導
    魚頭君帶路賞新化林家園藝九重葛。（南市觀旅局提供）

    魚頭君帶路賞新化林家園藝九重葛。（南市觀旅局提供）

    觀旅局推出《魚頭君帶路》玩台南，以「療癒之旅：探尋綠意間的風與光」為主題，為花草迷們規劃台南1、2日遊程推薦，並精選6大初春賞花地點，尋訪大台南花草生長的大小角落，感受自然呼吸與季節的節奏。

    觀旅局長林國華表示，台南擁有許多可以親近大自然的景點，3月百花盛開，《魚頭君帶路》提供花草迷們台南1、2日旅遊遊程並精選6個初春賞花地點，包括林家園藝夢幻歐風花園、光華社區蜀葵花海、玉山寶光聖堂花旗木、林初埤木棉花道、花園水道博物館櫻花雨，以及烏山頭水庫風景區香榭大道，推薦給大家來台南，一同享受陽光、綠地及花海的春日時光。

    市長黃偉哲表示，白河林初埤正迎來一年中最絢爛的季節，700多棵矗立在道路兩側的木棉樹，盛開的紅焰花朵，在藍天的襯托下顯得鮮豔奪目。「白河木棉花季」系列活動正熱烈舉辦中，邀大家親臨林初埤，一同體驗木棉花季的獨特魅力。

    除了賞花，也可搭配賞花點周邊景點及觀光工廠豐富行程，如林初埤木棉花可串聯後壁雅聞湖濱療育森林觀光工廠及菁寮老街；六甲蘭都觀光工廠可串聯天一中藥生活化園區及隆田酒廠；學甲蜀葵花季可串聯學甲頑皮世界或將軍木棉花道等。

    觀旅局補充說明，相關訊息前往「台南旅遊網」下載《魚頭君帶路電子報》，也可至台南旅遊網－文宣摺頁選項，下載「南國花都」及「花海遊蹤」賞花地圖，台南旅遊臉書粉絲團也不定期分享花季相關活動及訊息。

    《魚頭君帶路》推薦台南6大初春賞花景點。（南市觀旅局提供）

    《魚頭君帶路》推薦台南6大初春賞花景點。（南市觀旅局提供）

    《魚頭君帶路》推薦花草迷規劃台南1、2日賞花遊程。（南市觀旅局提供）

    《魚頭君帶路》推薦花草迷規劃台南1、2日賞花遊程。（南市觀旅局提供）

    南化玉山寶光聖堂花旗木盛開，賞花正是時候。（南市觀旅局提供）

    南化玉山寶光聖堂花旗木盛開，賞花正是時候。（南市觀旅局提供）

    《魚頭君帶路》賞花順遊周邊景點、品嘗在地美食。（南市觀旅局提供）

    《魚頭君帶路》賞花順遊周邊景點、品嘗在地美食。（南市觀旅局提供）

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